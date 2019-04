Wiesbaden (ots) -



Der Geschäftsführer der Allgeier Experts Pro GmbH, Martin Liebert, wurde am 9. April 2019 im Rahmen der Mitgliederversammlung erneut in die Tarifkommission des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ) gewählt. Bereits seit April 2017 ist Liebert in der Kommission aktiv.



Damit ist Liebert für zwei weitere Jahre in den Kreis der stimmberechtigten Mitglieder bei der Tarifkommission des iGZ berufen worden. Der Volljurist verfügt über langjährige Branchenerfahrung und ist bereits seit 18 Jahren im Unternehmen aktiv. Liebert weiß genau, wie er seinen Beitrag leisten kann: "Ich werde weiterhin meine Erfahrung aus der Zeitarbeit gepaart mit meinem juristischen Hintergrund und einer gesunden Portion Pragmatismus einbringen. Dies ist eine gute Grundlage für Ergebnisse, die auch in der Praxis realistisch umsetzbar sind. Den Notwendigkeiten der Mitgliedsunternehmen wird damit genauso Rechnung getragen, wie den speziellen Anforderungen der Branche, den Belangen unserer Mitarbeiter und den Anforderungen der Kunden."



Allgeier Experts gehört zu den führenden Personaldienstleistern für IT und Engineering in Deutschland. Vom klassischen freiberuflichen Experten über Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung bis hin zu ausgelagerten Services und Gewerken - Allgeier Experts verbindet die passenden Fachkräfte mit genau den richtigen Projekten bei seinen Kunden. Die Allgeier Experts Pro deckt dabei den Bereich der fest angestellten Experten und der Fachkräfte auf Zeit ab.



Der iGZ ist der mitgliederstärkste Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche. Er vertritt die Interessen von rund 3.500 Mitgliedsunternehmen bundesweit und wendet den iGZ-DGB-Tarifvertrag für die Zeitarbeitsbranche an. Die Tarifkommission des Verbands mit Sitz in Münster gehören 21 stimmberechtigte Mitglieder aus den Reihen der Mitgliedsunternehmen an. Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des iGZ, zur Wiederwahl von Liebert: "Wir freuen uns sehr, dass Martin Liebert erneut in die iGZ-Tarifkommission gewählt wurde. Kompetenz, Engagement und gute Branchenkenntnisse zeichnen ihn aus und diese positiven Eigenschaften sind mehr als nützlich für ein erfolgreiches Gelingen der Sozialpartnerschaft sowie marktverträgliche Abschlüsse mit unseren Tarifpartnern", betonte Stolz.



Über Allgeier Experts SE



