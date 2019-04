Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Messe für Brautmode, organisiert von der Fira de Barcelona, wird ihre größte Ausgabe aller Zeiten vom 23. bis zum 28. April auf dem Messegelände Montjuïc abhalten, in Anwesenheit von 35 Namen auf dem Laufsteg und mehr als 400 Marken auf der Messe, von denen 74 Prozent aus dem internationalen Ausland aus 34 Ländern stammen.



Die Modenschauen der VBBFW (http://www.barcelonabridalweek.com/en/) 2019 werden mit mehr als 900 Kleidern an vier Tagen die Trends für die nächste Saison setzen. Sie finden vom 26. bis zum 28. April statt und es werden mehr als 28.000 Hochzeitskleider, Bräutigam-Outfits, Cocktail- und Abendkleider zu sehen sein.



Zu den Neuzugängen in diesem Jahr zählen Marchesa (http://www.marchesa.com/), die US-Marke, die von den englischen Designerinnen Georgina Chapman und Keren Craig gegründet wurde und zu den beliebtesten Marken von Stars geworden ist, wenn sie den roten Teppich betreten. Marchesa wird seine Kollektion Frühjahr 2020 bei einer Show bei der Barcelona Bridal Night präsentieren, dem Gala-Abend der Messe; The Atelier, das malaysische Modehaus, für das seit 2017 Jimmy Choo, der Meister-Schuhdesigner, als Creative Director für seine Brautkollektionen tätig ist; und Zac Posen, der berühmte US-Designer, der seine neusten Kollektionen in seiner Linie ZAC Posen in Barcelona präsentieren wird, neben vielen anderen.



Auf der VBBFW wird erneut die Preisverleihung der "Elle International Bridal Awards" stattfinden, die schon im Vorjahr in Barcelona stattfand. Preisträger 2018 waren Carolina Herrera, Reem Acra, Viktor & Rolf Mariage, Carlo Pignatelli sowie die spanischen Unternehmen Pronovias und Sophie et Voilà, neben anderen großen Namen.



USA, China und Spanien als führende Länder



China ist der größte Produzent der Welt, die USA haben sich als Marktführer konsolidiert und Spanien ist der größte Produzent in Europa und der zweitgrößte Exporteur der Welt. Dies sind die Ergebnisse der neuen Studie "Millennial and Gen Z Brides", die von der VBFW in Auftrag gegeben wurde und vom IESE-Dozenten José Luis Nueno durchgeführt wurde, der die neuen Verbrauchermuster von Millennials und Generation Z (Gen Z) analysiert, die fast alle im Internet zu Hause sind und die Evolution des Einzelhandelvertriebswegs hin zu neuen Technologien und Omnichannel anführen.



Link zu Videos und Fotos http://www.barcelonabridalweek.com/en/video-image-gallery



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/870042/Valmont_Bridal_Fashion _Week.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/870042/Valmont_Bridal_Fashion_Week.jpg) Logo- https://mma.prnewswire.com/media/821010/Valmont_and_Barcelona_B ridal_Fashion_Week_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/821010/Valmont_and_Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg) Logo- https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg



OTS: Fira de Barcelona newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116820.rss2



Pressekontakt: Gloria Dilluvio + 34 93 233 21 72 gdilluvio@firabarcelona.com