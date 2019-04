Ketzel wird das Büro in Hamburg (Deutschland) leiten, um die wachsende Nachfrage in der Region DACH und Mittel- und Osteuropa zu betreuen und auszubauen



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zappi.



Informationen zu Zappi:



Zappi ist die leistungsstärkste automatisierte Consumer Insights-Plattform der Welt. Globale Marken können dank Zappi fundiertere Entscheidungen treffen, um das Geschäftswachstum voranzutreiben, die Produktentwicklung zu gestalten und ihre Werbe- und Markenaktivitäten zu optimieren. Zappi eliminiert das Risiko und gewährleistet, dass wirklich der Verbraucher im Zentrum der geschäftlichen Entscheidungen steht. Weitere Informationen finden Sie unter www.zappi.io.



Pressekontakt: Sasha Laferte Sasha.laferte@zappistore.com