Das ist eine Kampfansage - und sie könnte Netflix in die Enge treiben, das Kundenwachstum hemmen und damit das gesamte Wachstum des Unternehmens in Frage stellen. Auch Apple dürfte ge- und betroffen sein, wenn auch in weitaus geringerem Umfang. Denn die Offensive des Wettbewerbers Walt Disney, mit Disney+ einen eigenen Dienst anzubieten, hinterlässt tiefe Spuren im immer heißer umkämpften Streaming-Markt.

