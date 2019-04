Die Papiere des Mischkonzerns General Electric (WKN: 851144) stabilisierten sich in den vergangenen Monaten im Bereich zwischen 9 und 11 Dollar. Beim Stand von 9,12 US-Dollar (NYSE-Schlusskurs vom Donnerstag) weist GE eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden US-Dollar auf - zu viel, wenn es nach JP Morgans Top-Analyst Stephen Tusa geht.

Tusa senkte am Montag sein Kursziel für die GE-Aktie auf 5 US$ von 6 US$. Das Papier strauchelte umgehend um -5,2%. In seiner aktuellen Einschätzung sieht der Experte den fairen ...

