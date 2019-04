Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indische Notenbank hat den Leitzins auf ihrer April-Sitzung erwartungsgemäß um 25 Bp auf 6% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Es sei die zweite Zinssenkung in Folge gewesen. Die Währungshüter hätten diesen Schritt mit nachlassenden Inflationsgefahren und erhöhten Wachstumsrisiken begründet. Die Inflationsrate sei zwar im Februar von 2,0% von 2,6% gestiegen, doch sie liege damit immer noch deutlich unter dem Inflationsziel von 4%. Vor allem aber habe sich der Ausblick verbessert: Im Zeitraum von April bis September erwarte die Zentralbank nun eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,9% bis 3,0%, während die Prognose bislang bei 3,2% bis 3,4% gelegen habe. Die BIP-Prognose für das laufende Fiskaljahr, das am 31. März 2020 ende, sei von 7,2% auf 7,0% gesenkt worden. ...

