Der Börsengang des Zugbauers aus Bussnang startet äußerst erfolgreich. Zuvor hatten zwei andere Unternehmen den Schritt an die Schweizer Börse gewagt.

Der Schweizer Zugbauer Stadler hat bei seinem Börsengang einen starken Start in den ersten Handelstag am Freitag hingelegt. Der erste Kurs an der heimischen Börse Six Swiss Exchange lag bei 42 Franken. Zuvor waren die Papiere zu 38 Franken und damit am oberen Ende der zuletzt eingeengten Preisspanne von 36 bis 39 Franken ausgegeben worden.

