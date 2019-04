Unterföhring (ots) -



Volle Kraft voraus! "Wenn die Maschine erstmal warmgelaufen ist, kommt sie nicht mehr ins Stottern", zeigt sich Tim "The Machine" Wiese vor der ersten Ausgabe "Superhero Germany" am Samstag, 20. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben siegessicher. Genau wie "Hero"-Kollegin und die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley: "Mit Muskelkraft alleine bin ich kaum zu schlagen!" Im Finale der neuen Physical-Event-Show warten die beiden Kraftpakete gemeinsam mit NFL-Crack Björn Werner und Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll auf bärenstarke Herausforderer. Können die Alltags-Athletinnen und -Athleten von "Superhero Germany" gegen die vier prominenten "Heroes" bestehen?



80 Kilogramm schwere Reifen über einen Steinquader wuchten oder schnellstmöglich mächtige Holzpflöcke mit dem Hammer versenken: Bevor die besten der 16 Herausforderer gegen die vier "Heroes" antreten dürfen, müssen sie sich in intensiven und spannenden K.o-Duellen qualifizieren. Die stärkste der acht Athletinnen fordert im Finale Christina Obergföll und Sandra Bradley, der stärkste der acht Athleten Tim Wiese und Björn Werner heraus. Welcher Alltagsathlet besiegt die Ausnahmesportler und nimmt den Titel "Superhero Germany" inklusive 25.000 Euro mit nach Hause? Präsentiert wird die neue ProSieben-Showreihe von Patrick "Coach" Esume.



Die acht Athleten und acht Athletinnen von "Superhero Germany" am 20. April 2019: Petra (Malaga, Spanien), Diana (Lübeck), Alisija (Würzburg), Tara (Frechen, NRW), Natalia (Stuttgart), Maren (Rödermark, Hessen), Paulin (Berlin), Katharina (Traiskirchen, Österreich), Sam (Neufahrn, Bayern), Andreas (Bremen), Johannes (Rostock), Filip (Kitzingen), Thomas (Wohnste, Niedersachsen), Constantin (Köln), Marcus (Wurzen, Sachsen), Gaetano (Stuttgart)



"Superhero Germany", vier Folgen produziert von Redseven Entertainment, ab 20. April 2019 samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.



Finde den "Hero" in Dir: Bei einem Fitnesstest unter www.ProSieben.de/SuperheroGermany haben ab Samstag, 13. April 2019, alle die Möglichkeit, ihren individuellen "Hero"-Faktor zu bestimmen.



