FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ölkonzern Chevron stärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Er kündigte am Freitag die Übernahme des Wettbewerbers Anadarko Petroleum an. Der Deal in bar und Aktien habe einen Wert von 33 Milliarden US-Dollar oder 65 Dollar je Aktie.

Chevron will den Anadarko-Aktionären je 0,3869 Chevron-Anteil sowie 16,25 Dollar in bar zahlen. Den gesamten Unternehmenswert beziffert Chevron auf 50 Milliarden Dollar.

April 12, 2019 06:16 ET (10:16 GMT)

