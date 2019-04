von Peer Leugermann, Euro am SonntagFür Übernahmen neuer Tochter- und Enkelunternehmen stehen erneut 50 Millionen Euro bereit", so der Vorstand gegenüber €uro am Sonntag. Eigentlich will das Beteiligungsunternehmen jedes Jahr bis zu zwei Wachstumsakquisitionen tätigen. Wegen der weiter steigenden Preise hatte das SDAX-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...