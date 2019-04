(shareribs.com) Chicago 12.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel leichter. Die jüngsten Exportverkäufe fielen sehr schwach aus. Im elektronischen Handel kommt es zu einer Gegenbewegung. Mai-Mais verbessert sich um 0,25 Cents auf 3,6025 USD/Scheffel. Die wöchentlichen Exportverkäufe von Mais beliefen sich in der vergangenen Woche auf lediglich 548.000 ...

