Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Offenbar haben sich die Verhandlungsdelegationen Chinas und der USA in den Handelsgesprächen bereits stark angenähert, so die Analysten der DekaBank. Allerdings gebe es noch offene Punkte. So möchten die Amerikaner wohl die Möglichkeit eingeräumt bekommen, Vertragsverletzungen zu bestrafen, ohne dass China darauf dann seinerseits reagieren dürfe. ...

