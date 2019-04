Die Ölpreise sind nahezu unverändert in den Freitagshandel gestartet, und verbleiben damit in der Nähe des im Wochenverlauf markierten Jahreshochs. Heizöl wird marginal um ca. 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter billiger. Die Nachfrage zeigt sich trotz nahendem Ende der Heizperiode weiterhin robust. Verbraucher in Deutschland und Österreich, die heute Heizöl bestellen, bezahlen verbreitet den höchsten Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...