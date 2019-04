Brüder Mannesmann AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat DGAP-Ad-hoc: Brüder Mannesmann AG / Schlagwort(e): Personalie Brüder Mannesmann AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat 12.04.2019 / 13:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Brüder Mannesmann AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat Remscheid, den [Datum], [Zeit] Uhr (UTC+1) Herr Bernd Schafstein hat heute sein Amt als Vorstand der Brüder Mannesmann AG ("BMAG") sowie als Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaften im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen und mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied, Herr Frank Schafstein, wurde zum Vorstand der BMAG bestellt und wird auch die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften der BMAG als Nachfolger von Herrn Bernd Schafstein übernehmen. Herr Frank Schafstein ist mit den Geschäften der BMAG-Gruppe auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit als Aufsichtsrat vertraut und war für die BMAG auch bereits operativ als Vorstand tätig. Herr Bernd Schafstein hat seine Bereitschaft bekundet, der BMAG künftig als Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung zu stehen. Seine Kompetenz und Erfahrung werden der BMAG im Falle seine Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied daher erhalten bleiben. 12.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Brüder Mannesmann AG Lempstr. 24 42859 Remscheid Deutschland Telefon: +49 (0)2191-9370 726 Fax: +49 (0)2191-9370 717 E-Mail: kontakt@bmag.de Internet: www.bmag.de ISIN: DE0005275507 WKN: 527550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 799481 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799481 12.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005275507 AXC0144 2019-04-12/13:19