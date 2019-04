Qintar Capital Switzerland und Islamic Blockchain (ISL) Sàrl kündigen die unmittelbar bevorstehende Einführung des weltweit ersten Scharia-konformen Token Qintar für den 12. April 2019 an.



Qintar sorgt für großes Interesse an innovativer ISL Blockchain



Das erfahrene Team hat sich mit dem Ausbau der App beschäftigt und dazu die ISL Blockchain genutzt.



Das im Jahre 2018 initiierte ISL Blockchain-Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Art und Weise zu verändern, wie Kryptowährungen konzipiert und entwickelt werden - Ziel ist, eine Blockchain-Umgebung bereitzustellen, die die Bedürfnisse von Benutzern, Systemen und Märkten zusammenführt.



Echtes P2P-Netzwerk



Bei Qintar sind es nur die Händler selbst, die ihre Transaktionen, Daten und Strategien ohne Eingriffe Dritter kontrollieren. Jede Transaktion ist digital signiert und mit einem Zeitstempel versehen. Dies gibt den Token-Inhabern die Möglichkeit, jede Transaktion nachverfolgen zu können, und die Gewissheit, dass die Audit-Prüfqualität der ISL Blockchain für sie greift.



Eine einmal eingeleitete Transaktion kann nicht mehr storniert oder eingefroren werden, was Fälschungen eliminiert und Händlern gestattet, eine beliebig hohe Anzahl von internationalen Transaktionen zu akzeptieren. Die Qintar-Plattform gewährleistet Folgendes:



- Scharia-konformer Token: Der Token basiert auf der Islamic Blockchain (ISL), einer privaten Blockchain, der von verschiedenen islamischen Gelehrten und Wissenschaftlern eine Fatwa erteilt wurde, und der nur über eine direkte Überweisung an Qintar Capitals Bankkonto in der Schweiz erhältlich ist, um das Risiko von Fälschungen auszuräumen und Scharia-Konformität zu sichern. - ISL Blockchain: Alle über die ISL Blockchain ausgestellten Finanzprodukte und Contracts entsprechen den Grundsätzen des Islam: keine Riba (die im Islam verbotene Zinsnahme), keine verbotenen Aktivitäten in Bezug auf Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, etc.



Vielverspechende Zukunftsaussichten mit Qintar



Qintar ist von der ISL Blockchain überzeugt und arbeitet von daher mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um Online-Transaktionen einfacher, schneller, kostengünstiger und komfortabler für die Nutzer zu gestalten. Auch Qintar-Services wie Flugbuchungen und Hotelreservierungen oder sogar Udhiyya (Tiere als Opfergaben) sollen über ein auf einem Mobilgerät eingerichteten Krypto-Wallet über die Qintar-Kanäle (Seitra, Udhiyya) laufen, eine der unmittelbaren Zielsetzungen von Qintar.



Von institutionellen und privaten Anlegern bis hin zu individuellen Tradern und Einzelpersonen - Qintar hat großes Interesse geweckt. Die Planungen sind solide, die Plattform ist stark und der Markt nimmt Qintar, da in Zukunft konservativ große Investitionen getätigt werden, gut an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Qintar zum Branchenstandard wird!



