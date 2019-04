FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen am Freitagmittag wieder kräftiger an. Möglicher Auslöser der Bewegung sind die März-Daten zur Neukreditvergabe in China. Die Banken vergaben demnach Kredite über 1,69 Billionen Yuan. Dies ist ein Plus von rund 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zudem wurden lediglich 1,25 Billionen an neuen Krediten erwartet. Die Daten werden als weiteres Indiz gewertet, dass die chinesische Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt.

Der exportlastige DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 12.005 Punkte, der Euro-Stoxx bleibt mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 3.449 etwas zurück. In den Blick rückt nun die Berichtssaison, die in den USA mit Geschäftszahlen von JP Morgan und Wells Fargo eröffnet wird. Die Erstquartalszahlen der US-Unternehmen dürften unter einem negativen Basiseffekt gelitten haben. Nachdem die US-Steuerreform die Gewinne der US-Unternehmen im vergangenen Jahr noch kräftig nach oben trieb, läuft dieser Sondereffekt nun aus.

Software AG von Zahlen nicht bewegt - Carl Zeiss sehr fest

Autowerte im DAX sind gefragt: Daimler legen 2,4 Prozent zu, BMW 2,2 Prozent und VW 1,9 Prozent. Eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft wäre eine positive Nachricht für die deutsche Hersteller. Zahlreiche Gewinnwarnungen aus dem Sektor in der jüngsten Vergangenheit haben stark auf die Stimmung gedrückt. Noch fehlen die Anzeichen für eine Verbesserung auf den chinesischen Absatzmärkten, die in den vergangenen Jahren entscheidende Bedeutung für die Hersteller angenommen haben.

Der Aktienkurs der Software AG notiert nach der überraschenden Vorlage von Erstquartalszahlen am Vorabend kaum verändert. "Die Zahlen beinhalten keinen Ausreißer, sind durch die Bank solide", so ein Marktteilnehmer. Bryan Garnier sieht Licht und Schatten. Das erste Quartal sei zwar besser als erwartet verlaufen, schlechter als angenommen sei aber die Lage in den Geschäftszweigen Digital Business Platform (DBP) sowie Cloud & Internet der Dinge (IoT).

Neue Übernahmefantasie rund um Aixtron

Für Aixtron geht es um 5,2 Prozent nach oben. Im Handel wird auf einen Bericht auf Mergermarket.com verwiesen. Dort wird auf die führende Technologie des Unternehmens verwiesen, die Unternehmen wie Applied Materials, Tokyo Electron and LAM Research mit Endmärkten in MikroLED, OLED und 3D-Sensing gut zu Gesicht stehen würde. Zudem werde darin auf die gesunde Bilanz der Herzogenrather verwiesen. Aixtron werden an der Börse immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt.

Für Carl Zeiss Meditec geht es nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick um 5,3 Prozent nach oben. Im Handel wird auf die gute Entwicklung der EBIT-Marge im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres verwiesen. Daneben kommt der Ausblick gut an. Das Medizintechnikunternehmen erwartet nun eine Marge von 15,0 bis 17,5 Prozent statt 14,0 bis 16,0 Prozent und nach 15,4 Prozent im Vorjahr. Carl Zeiss nähere sich damit dem Marktkonsens von 16 Prozent an, heißt es im Handel.

Erfolgreiches Börsendebüt in Zürich

Das Börsendebüt von Stadler Rail in der Schweiz, das größte in Europa seit Jahresbeginn, gestaltet sich positiv. Nach einem Ausgabepreis von 38 Franken notiert die Aktie aktuell bei 42,00 Franken. Das entspricht einem Plus für Erstzeichner von mehr als 10 Prozent. Stadler ist ein weltweit führender, spezialisierter Hersteller von Schienenfahrzeugen und zugehörigen Systemen, gegründet 1942 in der Schweiz.

Danone gewinnen 0,5 Prozent. Die Franzosen haben sich von einer US-Tochter getrennt, um das Portfolio zu optimieren.

Im DAX zieht der Covestro-Kurs am Tag der Hauptversammlung um 2,8 Prozent an. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte dort die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.448,57 0,39 13,23 14,90 Stoxx-50 3.155,91 -0,06 -1,78 14,34 DAX 12.005,24 0,59 70,04 13,70 MDAX 25.439,77 0,75 189,25 17,84 TecDAX 2.754,45 0,46 12,62 12,42 SDAX 11.505,11 1,25 141,50 20,99 FTSE 7.450,67 0,44 32,72 10,25 CAC 5.505,08 0,35 19,37 16,37 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,03 0,04 -0,21 US-Zehnjahresrendite 2,54 0,04 -0,14 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Do, 17:09 % YTD EUR/USD 1,1318 +0,54% 1,1285 1,1272 -1,3% EUR/JPY 126,70 +0,83% 126,21 125,68 +0,8% EUR/CHF 1,1323 +0,28% 1,1315 1,1306 +0,6% EUR/GBP 0,8651 +0,32% 0,8641 0,8615 -3,9% USD/JPY 111,95 +0,29% 111,83 111,49 +2,1% GBP/USD 1,3084 +0,23% 1,3062 1,3084 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.080,76 +1,13% 5.029,39 5.053,26 +36,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,58 63,58 +1,6% 1,00 +38,9% Brent/ICE 71,71 70,83 +1,2% 0,88 +30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,64 1.292,60 +0,2% +2,04 +0,9% Silber (Spot) 15,08 14,97 +0,7% +0,11 -2,7% Platin (Spot) 902,93 891,50 +1,3% +11,43 +13,4% Kupfer-Future 2,94 2,89 +2,0% +0,06 +11,6% ===

