München (www.aktiencheck.de) - In diesen Tagen läuft zunächst in den USA und dann in Europa die Zahlensaison für das erste Quartal 2019 an, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Mit ihr stehe den Märkten eine wichtige Nagelprobe bevor. "Zum ersten Mal seit vier Jahren rechnen Analysten weltweit im Durchschnitt wieder mit einem leichten Rückgang der Gewinne je Aktie im Vergleich zum Vorjahr", sage Robert Greil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...