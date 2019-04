DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.904,90 +0,45% +16,41% Euro-Stoxx-50 3.450,87 +0,45% +14,97% Stoxx-50 3.156,27 -0,05% +14,36% DAX 12.013,18 +0,65% +13,77% FTSE 7.448,91 +0,42% +10,25% CAC 5.509,67 +0,44% +16,47% Nikkei-225 21.870,56 +0,73% +9,27% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,9 -65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,46 63,58 +1,4% 0,88 +38,6% Brent/ICE 71,69 70,83 +1,2% 0,86 +30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,83 1.292,60 +0,1% +1,23 +0,9% Silber (Spot) 15,07 14,97 +0,7% +0,10 -2,8% Platin (Spot) 901,23 891,50 +1,1% +9,73 +13,2% Kupfer-Future 2,94 2,89 +2,0% +0,06 +9,5%

Konjunkturoptimismus und der etwas schwächere Dollar geben dem Ölpreis Auftrieb. Auch der Goldpreis profitiert etwas vom nachgebenden Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang zeichnen sich an der Wall Street Kursgewinne ab, gestützt von positiven Vorgaben der europäischen Börsen und guten chinesischen Konjunkturdaten. Ein deutlich gestiegenes Kreditvolumen in China im März wird als Zeichen dafür gewertet, dass die Konjunktur in China Fahrt aufnimmt - oder zumindest, dass es starke Unterstützung zur Ankurbelung der Konjunktur von dieser Seite gibt.

In den USA steht daneben die allmählich anlaufende Bilanzsaison mit Zahlen von JP Morgan und Wells Fargo im Blick. Die vorbörslich vorgelegten Zahlen von JP Morgan kommen gut an, die Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel 2,3 Prozent. Bankenaktien waren zuletzt schlechter gelaufen als der Markt. Positive Überraschungen dürften eine Erholung des Sektors in Gang setzen, heißt es.

Daneben dürfte eine Übernahme das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Der Ölkonzern Chevron kauft Anadarko Petroleum für 33 Milliarden Dollar. Die Chevron-Aktie fällt vorbörslich um 4 Prozent. Anadarko haussieren um gut 30 Prozent.

An Konjunkturdaten werden am Freitag vor der Startglocke die Import- und Exportpreise aus dem März veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ziehen am Freitagmittag wieder kräftiger an. Möglicher Auslöser der Bewegung sind die starken März-Daten zur Neukreditvergabe in China. In den Blick rückt nun die Berichtssaison, die in den USA mit Geschäftszahlen von JP Morgan und Wells Fargo eröffnet wird. Autowerte im DAX sind gefragt: Daimler legen 2,4 Prozent zu, BMW 2,2 Prozent und VW 1,9 Prozent. Eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft wäre eine positive Nachricht für die deutsche Hersteller. Der Aktienkurs der Software AG notiert nach der überraschenden Vorlage von Erstquartalszahlen am Vorabend kaum verändert. "Die Zahlen beinhalten keinen Ausreißer, sind durch die Bank solide", so ein Marktteilnehmer. Für Aixtron geht es um 5,2 Prozent nach oben. Händler verweisen auf einen Bericht auf Mergermarket.com, der die führende Technologie des Unternehmens hervorhebt, die Unternehmen wie Applied Materials, Tokyo Electron and LAM Research mit Endmärkten in MikroLED, OLED und 3D-Sensing gut zu Gesicht stehen würde. Zudem werde darin auf die gesunde Bilanz der Herzogenrather verwiesen. Aixtron werden an der Börse immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt. Für Carl Zeiss Meditec geht es nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick um 5,3 Prozent nach oben. Danone gewinnen 0,5 Prozent. Die Franzosen haben sich von einer US-Tochter getrennt, um das Portfolio zu optimieren. Covestro ziehen am Tag der Hauptversammlung um 2,8 Prozent an. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1317 +0,5% 1,1257 1,1287 -1,3% EUR/JPY 126,73 +0,9% 125,66 126,26 +0,8% EUR/GBP 0,8649 +0,3% 0,8623 0,8644 -3,9% GBP/USD 1,3086 +0,2% 1,3055 1,3058 +2,7% USD/JPY 111,98 +0,3% 111,63 111,86 +2,1% USD/KRW 1134,35 -0,7% 1141,96 1139,11 +1,8% USD/CNY 6,7070 -0,2% 6,7194 6,7180 -2,5% USD/CNH 6,7105 -0,3% 6,7282 6,7254 -2,3% USD/HKD 7,8434 +0,0% 7,8433 7,8427 +0,1% AUD/USD 0,7172 +0,6% 0,7126 0,7125 +1,8% NZD/USD 0,6752 +0,4% 0,6729 0,6730 +0,6% Bitcoin BTC/USD 5.077,76 +1,1% 5.024,13 5.027,76 +36,5%

Der Euro erobert zur US-Währung die Marke von 1,13 Dollar zurück. Beobachter sprechen von verstärkter Risikoneigung nach positiven chinesischen Konjunkturdaten. Auch der Yuan wertet zum US-Dollar deutlich auf. Der Dollar wird mit 6,7102 Yuan gehandelt, verglichen mit 6,7183 kurz vor Bekanntgabe der Daten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich nach oben ist es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien gegangen. Übergeordnet bemängelten Teilnehmer frische Impulse. Von den US-chinesischen Handelsgesprächen seien zwar zuletzt wieder positive Signale gekommen, ein Abschluss sei jedoch weiterhin nicht in Sicht. Daneben wartete der Markt auf den Startschuss in die US-Berichtssaison. Im späteren Tagesverlauf veröffentlichen JP Morgan und Wells Fargo ihre Ergebnisse für das erste Quartal. Der überraschend hohe chinesische Handelsbilanzüberschuss ließ die Börsen in Schanghai und Hongkong ihre Verluste deutlich verringern, dürfte aber die Handelsgespräche nicht einfacher machen, hieß es. Unter den Einzelwerten fielen Toshiba in Tokio um 2,7 Prozent, nachdem der geplante Verkauf des US-Flüssiggas-Geschäfts an die chinesische ENN Ecological Holdings gescheitert ist. Mit einem Plus von 7,9 Prozent führten Fast Retailing die Gewinnerliste an. Das Einzelhandelsunternehmen hat starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Softbank-Aktie kletterte um 4,9 Prozent. Händler verwiesen auf den bevorstehenden Börsengang des Fahrdienstvermittlers Uber, an dem das japanische Unternehmen beteiligt ist. Die Panasonic-Aktie legte um 2,8 Prozent zu. Panasonic und der US-Elektroautohersteller Tesla haben die Pläne zum Ausbau ihrer gemeinsamen Batteriefabrik auf Eis gelegt.

CREDIT

Die gestiegene Risikobereitschaft der Investoren lässt die Risikoprämien am Credit-Markt weiter purzeln. Die Prämien von Kreditausfallversicherungen im iTraxx Europe notieren auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Mai 2018. Aufgrund der hohen Liquidität und des überschaubaren Angebots dürfte die Entwicklung, sollte die Berichtssaison nicht extrem negativ überraschen, fortdauern. Die Papiere italienischer, spanischer und britischer Emittenten hatten am Vortag etwas fester tendiert, was nach Einschätzung der DZ Bank mit der freundlicheren Stimmung in Folge des Brexit-Aufschubs in Verbindung stehen dürfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens Gamesa liefert Turbinen für Windpark in Norddänemark

Siemens Gamesa soll den größten Onshore-Windpark Dänemarks, das Thorup-Sletten-Projekt, mit Turbinen ausstatten. Eurowind Energy entschied sich für den spanischen Hersteller als Lieferanten von 18 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 77 Megawatt, wie Siemens Gamesa mitteilte. Im Oktober soll mit der Installation im Norden Jütlands begonnen werden. Teil des Kontrakts ist auch ein Wartungsvertrag über 20 Jahre.

VW-Konzern setzt wegen schwachen China-Verkäufen weniger ab

Belastet von weiter schwachen Autoverkäufen in China hat Volkswagen im Konzern auch im März weniger Fahrzeuge abgesetzt. Der Gesamtabsatz fiel um 4,3 Prozent auf 998.900 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Seit Januar wurden damit 2,606 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 2,8 Prozent.

US-Richter ordnet in Glyphosat-Verfahren von Bayer Schlichtung an

Im juristischen Streit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat muss sich Bayer jetzt einem Schlichtungsverfahren unterziehen. Richter Vince Chhabria, der für hunderte von Klagen zuständig ist, die in einer sogenannten Multi-District-Litigation in San Francisco zusammengefasst sind, nahm am Donnerstag einen bereits für Ende Mai angesetzten Prozess von der Tagesordnung und ordnete stattdessen eine Mediation an.

Springer-Tochter Idealo verklagt Google

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 07:20 ET (11:20 GMT)

Ein deutsches Preisvergleichsportal hat als erstes größeres Unternehmen den Internetkonzern Google wegen Missbrauchs seiner Marktdominanz bei Suchmaschinen verklagt. Die Klage der Idealo Internet GmbH, die mehrheitlich im Besitz der Axel Springer SE ist, bezieht sich auf ein europäisches Kartellrechtsurteil gegen den US-Konzern aus dem Jahr 2017.

Covestro bestätigt EBITDA-Prognose

Die Covestro AG rüttelt nicht an ihrem Ausblick für das laufende Jahr. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr.

Carl Zeiss Meditec erhöht Prognose für EBIT-Marge im Gesamtjahr

Carl Zeiss Meditec erhöht nach einem guten ersten Halbjahr den Ausblick für die operative Gewinnmarge im Gesamtjahr. Die Aktie steigt nach der Mitteilung des Unternehmens um 7 Prozent auf 76,30 Euro.

Beschäftigte bei Coca-Cola bekommen mehr Geld

Der Tarifstreit bei Coca-Cola ist beigelegt. Nach "schwierigen" Verhandlungen einigten sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf ein Lohnplus von 120 Euro pro Monat für 2019, wie die NGG mitteilte. Im kommenden Jahr bekommen die Mitarbeiter der Coca-Cola European Partners Deutschland (CCEP DE) monatlich 90 Euro mehr.

Carlyle verkauft VWD an norwegische Infront für 130 Millionen Euro

Der Finanzdatendienstleister VWD hat einen neuen Eigentümer. Der US-Finanzinvestor Carlyle hat das Frankfurter Unternehmen an die norwegische Infront verkauft. Die an der Börse Oslo notierte Infront ASA, die Marktdaten und News-, Analytic und Trading Tools anbietet, zahlt eigenen Angaben zufolge 130 Millionen Euro für VWD. Infront wolle zu einem "Marktführer in Europa für Finanzmarktlösungen" aufsteigen.

Chevron übernimmt in Milliardendeal Wettbewerber Anadarko

Der US-Ölkonzern Chevron stärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Er kündigte die Übernahme des Wettbewerbers Anadarko Petroleum an. Der Deal in bar und Aktien habe einen Wert von etwa 33 Milliarden US-Dollar oder 65 Dollar je Aktie. Gemessen am Schlusskurs vom Donnerstag entspreche der Preis einer Prämie von rund 39 Prozent.

Eterna steigert operativen Gewinn überproportional

Eterna hat dank Margenverbesserung und Schuldenabbau 2018 den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Dies soll sich im laufenden Jahr fortsetzen, teilte der Passauer Hersteller von Hemden und Blusen mit.

Unilever kauft Zahnpflege-Marken von P&G

Unilever kauft im Bereich der Mundpflege zu. Wie das Unternehmen mitteilte, kauft es Procter & Gamble (P&G) die Marken Fluocaril und Parogencyl ab. Ein Preis wurde nicht genannt. Der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

Telefonica beendet Börsennotierung in London

Telefonica will seine Börsennotierung in London aufgeben. Der spanische Telekomkonzern, der mit dem Mobilfunkanbieter O2 am Markt ist, erklärte, das niedrige Handelsvolumen an der London Stock Exchange rechtfertige die hohen Kosten für das Listing nicht. Am 16. Mai wird der Handel in der britischen Hauptstadt deshalb eingestellt.

Disney will eigenen Streamingdienst im November in den USA starten

Der Unterhaltungsriese Disney will Ende des Jahres seinen Streamingdienst Disney+ starten und damit Netflix Konkurrenz machen. Disney+ soll vom 12. November an für einen Preis von monatlich 6,99 Dollar zunächst in den USA angeboten werden, wie der Konzern mitteilte. Später soll das Angebot auf Europa und dann auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Banco Santander will mexikanische Tochter komplett Übernehmen

Die spanische Banco Santander SA will ihre mexikanische Tochter vollständig in den Konzern holen. Wie die Bank mitteilte, will sie den Minderheitsaktionären der Banca Multiple Grupo Financiero Santander Mexico ein Angebot für die ausstehenden Aktien unterbreiten.

ACS erwägt Abspaltung und Listing des Erneuerbaren-Geschäfts

Die spanische Hochtief-Muttergesellschaft Actividades de Construccion y Servicios (ACS) will ihr Geschäft mit erneuerbaren Energien möglicherweise organisatorisch neu aufstellen. Wie das Unternehmen mitteilte, erwägt es eine Abspaltung des Geschäfts in ein separates Unternehmen im Vorfeld einer potenziellen Börsennotierung.

Tesla bietet billigeste Model-3-Version nicht mehr online an

Tesla ändert erneut seine Verkaufstaktik für das Model 3, mit dem der Elektroautohersteller den Durchbruch schaffen und breite Käuferschichten erreichen will. Das Basismodell für 35.000 US-Dollar ist ab sofort nicht mehr online bestellbar, sondern nur noch telefonisch oder über das Händlernetz, wie das Unternehmen mitteilte. Für Online-Käufer verteuert sich das Fahrzeug dadurch faktisch um 13 Prozent, weil ihnen ab sofort eine andere Variante angeboten wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.