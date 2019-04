VARTA (WKN: A0TGJ5) ist eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen überhaupt. Die Abkürzung VARTA steht dabei für Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren. Genau das ist auch bis heute die Kernkompetenz des Unternehmens. Die an der Börse notierte Aktiengesellschaft ist dabei jedoch eine Holding, unter deren Dach die beiden operativ tätigen Tochtergesellschaften Varta Microbattery GmbH und Varta Storage GmbH operieren.

Varta Microbattery gehört dabei zu den weltgrößten Herstellern von Mikrobatterien für Hörgeräte, die unter der Marke "power one" sowie als White Label-Produkte für Hörgerätehersteller produziert und vermarktet werden. Aktuell versucht die Gesellschaft ihre Expertise im Bereich der Mikrobatterien für Hörgeräte zu nutzen, um in den Wachstumsmarkt für wiederaufladbare Mikrobatterien in der Unterhaltungselektronik sowie eine Vielzahl industrieller Anwendungen zu expandieren.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Varta Storage fokussiert sich dagegen in erster Linie auf das Design, die Systemintegration sowie die Montage von stationären Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte sowie maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Dabei verfügt man über vier Fabriken in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten, über die die operativ tätigen Tochtergesellschaften derzeit in mehr als 75 Ländern der Welt tätig sind.

Hervorragende Zukunftsaussichten

Varta Microbattery hat in den letzten Jahren in erster Linie auf Mikrobatterien für Hörgeräte gesetzt und damit einen Nischenmarkt erschlossen. In dieser Nische hat man sich jedoch als einer der weltweit führenden Hersteller etabliert. Die starke Marktposition in dieser Nische möchte man nun dazu nutzen in weitere interessante Geschäftsfelder zu expandieren. Dies ist eine sehr clevere Strategie, wobei man nicht außer Acht lassen sollte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...