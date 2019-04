Nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen hat der Dax Spielraum für kleinere Korrekturen. Positiv stimmt die bald anziehende Konjunktur, vor allem bei Auto- und Chemieaktien. Auch der Kupferpreis macht Hoffnung.

Im Dax zeichnet sich eine Entwicklung ab, die für die nächsten Monate wichtig werden dürfte: Die Industrieaktien kommen wieder. Im Gegenzug sind die Defensiven weit gelaufen und könnten erst einmal auf der Stelle treten.

Eine Schlüsselstellung haben die Fahrzeugaktien. Dass sich Daimler erholt, zeichnet sich schon seit Wochen ab. Auch bei VW setzt nun eine Stabilisierung ein, Continental ist schon deutlich vorangekommen, nur BMW hängt noch hinterher. Doch auch hier sieht es so aus, als ob die neuen Tiefs seit Jahresbeginn nicht mehr angelaufen werden. Das wäre ein klassischer Vorbote einer Wende.

Drei Krisen kamen bei den Fahrzeugaktien zusammen, von ihnen wurden die Kurse im vergangenen Jahr schwer gedrückt: Die Abgasproblematik, der strukturelle Wandel hin zur neuen Mobilität und die konjunkturelle Eintrübung.

Die Abgasproblematik, wenn nicht noch ganz schlimme, neue Skandale ans Licht kommen, ist an der Börse abgehakt. Der Wandel zur neuen Mobilität ist gerade im Gange - das zeigt sich besonders an VW, die unter den großen Drei hier die Führung übernommen haben. Für die konjunkturelle Entwicklung ist es ein gutes Zeichen, dass die zuletzt schwachen Verkaufszahlen in China und den USA keine roten Spuren mehr in den Kursen hinterlassen haben. Selbst chinesische Fahrzeugaktien (Great Wall Motor, Geely, BYD), die es 2018 ebenfalls schwer erwischt hat, drehen wieder nach oben.

Chemiebranche vor Erholung

Die zweite klassische Konjunkturbranche ist die Chemie. Noch zu Jahresanfang sah die Entwicklung von BASF trübe aus. Nun ist die Aktie wieder bis an ihren zuletzt gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend geklettert. Angesichts der noch wackligen Meldungen von der Konjunkturseite ist das ein wichtiges, positives Signal.Bei Covestro war der Ausverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...