Das TSI-System fährt die Investitionsquote weiter hoch: Heute wird ein Biotech-Titel aus dem TecDAX in die Trendstärke-Auswahl aufgenommen. Das Wochenthema ist jedoch die Deutsche Bank-Aktie: Ist sie nach der Zehntelung des Kurses seit 2008 ein Kauf?



Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Das im Januar aufgelegte TV-Depot klettert deutlich weiter. Es wurde aufgelegt, um eine nicht so stark vom Gesamtmarkt abhängige, strategische Aktien-Zusammenstellung zu präsentieren. Veränderungen gibt es erneut keine.