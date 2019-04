Your Family Entertainment AG: Einzelwertberichtigung beeinflusst EBITDA und Jahresergebnis 2018 negativ. DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis Your Family Entertainment AG: Einzelwertberichtigung beeinflusst EBITDA und Jahresergebnis 2018 negativ. 12.04.2019 / 14:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, den 12. April 2019 Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14), München, hat heute beschlossen, Forderungen gegenüber der Euvid One GmbH 100% wertzuberichtigen. Grund hierfür ist der Antrag der EO Television GmbH auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Euvid One GmbH hält eine Mehrheitsbeteiligung an der EO Television GmbH, ist allerdings nach unserer Kenntnis selbst nicht vom Insolvenzverfahren der EO Television GmbH umfasst. Der Vorstand der Your Family Entertainment AG handelt dennoch im Sinne des Vorsichtsprinzips und wertet aufgrund der aktuellen vorliegenden Information auch die Forderungen in Höhe von rund TEUR 564 netto gegen die Euvid One GmbH ab. Der Jahresfehlbetrag für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 wird sich somit auf rund 4,2 Mio. EUR belaufen, das EBITDA, maßgeblich beeinflusst durch die o. g. Wertberichtigung, ist mit 0,3 Mio. EUR negativ. Die oben genannten Werte sind als vorläufig zu betrachten. Der Jahresabschluss wird am 30. April 2019 veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft zum Abruf bereitstehen. Your Family Entertainment AG Der Vorstand Kontakt: Your Family Entertainment AG Michael Huber Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 EMail: michael.huber@yfe.tv www.yf-e.com www.yfe.tv 12.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 799517 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799517 12.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A161N14 AXC0172 2019-04-12/14:53