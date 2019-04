Die Preise von in die USA importierten Gütern haben sich im März im Schnitt nicht verändert. Gegenüber dem Vorjahresmonat habe das Preisniveau stagniert, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Einfuhrpreise noch um revidiert 1,3 (zunächst 0,8) Prozent gefallen.

Im Monatsvergleich stiegen die Importpreise im März um 0,6 Prozent. Das lag etwas über den Erwartungen. Die Einfuhrpreise fließen in die Verbraucherpreise ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Inflation bewegt sich zurzeit in der Nähe oder etwas unterhalb des Zielwerts der Federal Reserve von zwei Prozent./bgf/jsl/mis

AXC0174 2019-04-12/14:55