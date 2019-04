Berlin (www.fondscheck.de) - Von den mehr als 6.000 Investmentfonds, die die Ratingagentur Scope aktuell bewertet, hält ein Drittel ein Top-Rating, so die Experten von Scope Analysis.Das Asset Manager Ranking sortiere die Fondsanbieter nach ihrem Anteil an Fonds mit Top-Rating.Bei den großen Gesellschaften (d.h. mehr als 25 bewertete Fonds) belege zum ersten Mal überhaupt MFS Investment Management den ersten Platz. Vor einem Jahr habe der US Asset Manager noch auf Rang 23 gelegen. Der große Sprung innerhalb nur eines Jahres sei ermöglicht worden durch eine Verbesserung der Top-Rating-Quote von 38% im ersten Quartal (Q1) 2018 auf 63% Ende März dieses Jahres. Der stark auf Aktien fokussierte Asset Manager habe es geschafft, seine Fondspalette in der Breite zu verbessern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...