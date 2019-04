SEVEN PRINCIPLES AG: Vorstand Joseph Kronfli scheidet aus der SEVEN PRINCIPLES AG aus Dr. Michael Pesch übernimmt interimsmäßig die Führung des Unternehmens DGAP-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges SEVEN PRINCIPLES AG: Vorstand Joseph Kronfli scheidet aus der SEVEN PRINCIPLES AG aus Dr. Michael Pesch übernimmt interimsmäßig die Führung des Unternehmens 12.04.2019 / 15:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand Joseph Kronfli scheidet aus der SEVEN PRINCIPLES AG aus Dr. Michael Pesch übernimmt interimsmäßig die Führung des Unternehmens Köln, 12. April 2019. Joseph Kronfli, Vorstandsvorsitzender der SEVEN PRINCIPLES AG hat in der heutigen Sitzung den Aufsichtsrat gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat mit Bedauern entsprochen. Joseph Kronfli verlässt die SEVEN PRINCIPLES AG zum 31. Mai 2019. Er wird dem Unternehmen noch für eine Übergangszeit zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat dankt Joseph Kronfli für sein großes Engagement in den letzten Jahren. Er hat das Unternehmen SEVEN PRINCIPLES AG in einer sehr schwierigen Phase erfolgreich umstrukturiert und am Markt neu positioniert. Dank seiner Arbeit ist die SEVEN PRINCIPLES AG ein homogenes IT-Beratungshaus mit einem zukunftsorientierten Produktportfolio. Außerdem zählt die SEVEN PRINCIPLES AG heute zu einem der Top-Arbeitgeber in der IT-Branche. Der Aufsichtsrat wünscht Joseph Kronfli für seinen weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles Gute. Der Aufsichtsrat hat in der heutigen Sitzung Dr. Michael Pesch mit sofortiger Wirkung interimsmäßig zum Vorstand berufen. Die Suche nach einer Persönlichkeit, die dauerhaft diese Verantwortung übernimmt, erfolgt unmittelbar. Michael Pesch (55) ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in verschiedenen Managementfunktionen im IT-Sektor tätig. Bevor er zuletzt CEO in der Infosys Consulting Holding AG war, hat Michael Pesch während seiner 14-jährigen Amtszeit (2002-2016) als CEO die arvato systems Gruppe zu einem der führenden deutschen Systemintegratoren aufgebaut und weiterentwickelt. Zu den weiteren Stationen seiner Karriere zählen u.a. Bertelsmann mediaSystems GmbH und Electronic Data Systems. Der Aufsichtsrat wünscht Michael Pesch für seine neue Verantwortung eine glückliche Hand. Pressekontakt: SEVEN PRINCIPLES AG Barbara Faber Telefon: 0221-92007-0 ir@7p-group.com Disclaimer Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 12.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG Erna-Scheffler-Str. 1a 51103 Köln Deutschland Telefon: 0221/ 92 00 7-0 Fax: - E-Mail: info@7p-group.com Internet: www.7p-group.com ISIN: DE000A2AAA75 WKN: A2AAA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 799619 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799619 12.04.2019 ISIN DE000A2AAA75 AXC0184 2019-04-12/15:34