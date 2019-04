Es ist wieder soweit: Mit der heutigen Zahlenbekanntgabe von JPMorgan Chase startet die US-Berichtssaison für das Q1 2019 in die heiße Phase. Die Investmentbank meldet neue Rekorde bei Umsatz (29,9 Mrd. US$; +5%) und Gewinn (9,2 Mrd. US$; +5%). Beide Zahlen lagen über den Erwartungen von Analysten. In den nächsten Tagen und Wochen stehen die Tech-Werte Amazon (WKN: 906866), Netflix (WKN: 552484), Apple (WKN: 865985), Alphabet (WKN: A14Y6F) und Co. im Fokus.

Während die JPMorgan-Aktie vorbörslich mit +2,81% in der Gewinnzone landet, begleiteten zuletzt eher vorsichtige Stimmen die anstehenden Zahlenbekanntgaben. Der Chef-Stratege für Investmentangelegenheiten beim Finanzdienstleister Blackstone, Joseph Zidle, rechnet gar mit einer Gewinnrezession ("earnings recession"). Diese ist definiert als zwei aufeinander folgende Quartale mit negativem Gewinnwachstum. Nach Einschätzung von Zidle führe dieses Szenario jedoch zu einer "ziemlich guten Performance von Aktien" in den nächsten 12 Monaten.

Gratis: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...