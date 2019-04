Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im ersten Quartal verzeichnete Dräger beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal einen währungsbereinigten Anstieg von rund 3,4 Prozent (nominal: 4,2 Prozent), so die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN DE0005550602/ WKN 555060) in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...