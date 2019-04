ADO Properties S.A.: Bestätigung und Bestellung der Herren David Daniel, Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Bestellung von Herrn Constantin Papadimitriou zum Mitglied des Verwaltungsrates DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie ADO Properties S.A.: Bestätigung und Bestellung der Herren David Daniel, Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Bestellung von Herrn Constantin Papadimitriou zum Mitglied des Verwaltungsrates 12.04.2019 / 16:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bestätigung und Bestellung der Herren David Daniel, Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais als Mitglieder des Verwaltungsrates durch die Gesellschafterversammlung sowie Bestellung von Herrn Constantin Papadimitriou zum Mitglied des Verwaltungsrates Am 11. April 2019 wurden die Herren David Daniel, Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais als Mitglieder des Verwaltungsrates durch die Gesellschafterversammlung bestätigt und bis zum Tag der Jahreshauptversammlung im Jahr 2023 bestellt. Der Verwaltungsrat hatte Herrn Daniel bereits am 24. Januar 2019 und die Herren Dayan und Jais am 12. März 2019 vorübergehend durch Kooptierung bis zur Bestätigung und Bestellung durch die nächste Gesellschafterversammlung ernannt. Am 11. April 2019 wurde darüber hinaus Herr Constantin Papadimitriou von der Gesellschafterversammlung bis zum Jahr 2023 zum Mitglied des Verwaltungsrates bestellt. Herr Constantin Papadimitriou ist CEO / CIO von General Oriental Investments (Luxemburg, Hongkong, Genf), der Investmentmanager der Cavamont Group of Companies. Darüber hinaus ist er Gründungspartner von Diorasis International S.A., Luxemburg und Chairman der Greek School of Geneva and Lausanne. 12.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 262 634 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 799641 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799641 12.04.2019 ISIN LU1250154413 AXC0204 2019-04-12/16:24