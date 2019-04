Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Bayer wieder. Der Konzern muss sich über 11.200 Glyphosat-Klagen stellen. Ein für Mai geplanter Prozess wurde nun aber vom zuständigen Richter abgesagt. Die beiden Parteien sollen nun zunächst einen Vermittler vorschlagen. Bei den Verkäufen steht Aixtron an der Spitze. Laut eines Berichts einer Internet-Plattform für Fusionen und Übernahmen könnten Konzerne wie Applied Materials, Tokyo Electron und LAM Research an einer Übernahme von Aixtron interessiert sein.