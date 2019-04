Uber will im Zuge des Börsengangs bis zu 300 Millionen Dollar an seine Fahrer weltweit zahlen. Doch die müssen Bedingungen erfüllen.

Der Börsengang des Fahrdienstleisters Uber dürfte nicht nur für potenzielle Investoren von Interesse sein, sondern auch für die Fahrer. Das Unternehmen wolle seinen Fahrern im Zuge des Börsengangs eine einmalige Prämie zahlen, heißt es in einer Passage des IPO-Prospektes des Unternehmens.

Demnach will Uber bis zu 300 Millionen Dollar an 1,1 Millionen Fahrer weltweit zahlen, "um jene anzuerkennen, die zu unserem Erfolg beigetragen haben". Für Fahrer in den USA kann die ausgezahlte Summe im Einzelfall bis zu 10.000 Dollar betragen.

Gemessen an der Gesamtdimension des Börsengangs fällt diese Summe jedoch nicht allzu hoch aus: Uber möchte durch den IPO eine Marktkapitalisierung von insgesamt 100 Milliarden Dollar erreichen; die Erlöse aus dem Börsengang sollen Bloomberg-Informationen zufolge etwa zehn Milliarden Dollar betragen.

Die Summe für die angekündigten Prämien berechnet sich nach der Anzahl der Fahrten des Uber-Fahrers während seiner Karriere bei dem Fahrdienstleister. Für 2500 Fahrten gibt es eine Prämie von 100 Dollar, für 5000 Fahrten 500 Dollar und für 10.000 Fahrten 1000 Dollar. Wer in seiner Karriere mehr als 20.000 ...

