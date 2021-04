Hyundai Motor ist eine strategische Partnerschaft mit Uber in Europa eingegangen. Durch diese Kooperation bietet Hyundai Uber-Fahrern ermäßigten Zugang zu seinen Modellen Ioniq Electric und Kona Electric sowie zu künftigen rein elektrischen Fahrzeugmodellen. Hyundai gibt in einer Mitteilung an, dass die vergünstigten Konditionen für "tausende Kona Electric und Ioniq Electric" für Fahrer in Großbritannien, ...

