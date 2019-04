Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7616402001 Rexahn Pharmaceuticals Inc. 12.04.2019 US7616403090 Rexahn Pharmaceuticals Inc. 15.04.2019 Tausch 12:1

GB00BFWK4V16 SSP Group PLC 12.04.2019 GB00BGBN7C04 SSP Group PLC 15.04.2019 Tausch 21:20

SE0000170110 Avanza Bank Holding AB 12.04.2019 SE0012454072 Avanza Bank Holding AB 15.04.2019 Tausch 1:5

CA80918M1041 Scorpio Gold Corp. 12.04.2019 CA80918M2031 Scorpio Gold Corp. 15.04.2019 Tausch 2:1