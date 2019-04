DGAP-DD: Gerresheimer AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.04.2019 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Rainer Nachname(n): Beaujean 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Gerresheimer AG b) LEI 5299006GD4UWSYZOKC28 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000A0LD6E6 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 71,5000 EUR 42757,00 EUR 71,5000 EUR 56842,50 EUR 71,5000 EUR 6721,00 EUR 71,5000 EUR 7150,00 EUR 71,5000 EUR 8294,00 EUR 71,5000 EUR 13442,00 EUR 71,5000 EUR 7150,00 EUR 71,5000 EUR 8794,50 EUR 71,5000 EUR 7150,00 EUR 71,5000 EUR 4790,50 EUR 71,5000 EUR 10582,00 EUR 71,5000 EUR 3074,50 EUR 71,5000 EUR 8794,50 EUR 71,5000 EUR 4290,00 EUR 71,5000 EUR 7150,00 EUR 71,5000 EUR 23666,50 EUR 71,5000 EUR 357,50 EUR 71,5000 EUR 23094,50 EUR 71,5000 EUR 10081,50 EUR 71,5000 EUR 34463,00 EUR 71,5000 EUR 40111,50 EUR 71,5000 EUR 31460,00 EUR 71,5000 EUR 22236,50 EUR 71,5000 EUR 32890,00 EUR 71,5000 EUR 15372,50 EUR 71,5000 EUR 41041,00 EUR 71,5000 EUR 24167,00 EUR 71,5000 EUR 44973,50 EUR 71,5000 EUR 2359,50 EUR 71,5000 EUR 1644,50 EUR 71,5000 EUR 7150,00 EUR 71,5000 EUR 6721,00 EUR 71,5000 EUR 9581,00 EUR 71,5000 EUR 34320,00 EUR 71,5000 EUR 12083,50 EUR 71,5000 EUR 42900,00 EUR 71,5000 EUR 28600,00 EUR 71,5000 EUR 17875,00 EUR 71,5000 EUR 14300,00 EUR 71,5000 EUR 2574,00 EUR 71,5000 EUR 10725,00 EUR 71,5000 EUR 8723,00 EUR 71,5000 EUR 17303,00 EUR 71,5000 EUR 11368,50 EUR 71,5000 EUR 18590,00 EUR 71,5000 EUR 39897,00 EUR 71,5000 EUR 2216,50 EUR 71,5000 EUR 16731,00 EUR 71,5000 EUR 12798,50 EUR 71,5000 EUR 39897,00 EUR 71,5000 EUR 1501,50 EUR 71,5000 EUR 28385,50 EUR 71,5000 EUR 25668,50 EUR 71,5000 EUR 11368,50 EUR 71,5000 EUR 7436,00 EUR 71,5000 EUR 30030,00 EUR 71,5000 EUR 2931,50 EUR 71,5000 EUR 30030,00 EUR 71,5000 EUR 7150,00 EUR 71,5000 EUR 18304,00 EUR 71,5000 EUR 2145,00 EUR 71,5000 EUR 41970,50 EUR 71,5000 EUR 9009,00 EUR 71,5000 EUR 71,50 EUR 71,5000 EUR 69140,50 EUR 71,5000 EUR 2359,50 EUR 71,5000 EUR 13585,00 EUR 71,5000 EUR 8580,00 EUR 71,5000 EUR 6578,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 71,5000 EUR 1215500,0000 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-04-11; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 12.04.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Klaus-Bungert-Str. 4 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: http://www.gerresheimer.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 50419 12.04.2019 ISIN DE000A0LD6E6 AXC0228 2019-04-12/17:30