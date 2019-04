Erst Anfang Mai soll sich ein Gericht mit der möglichen Auslieferung von Julian Assange an die USA befassen. Seine Unterstützer wollen das per Petition verhindern.

Freunde und Unterstützer von Julian Assange protestieren nach der Festnahme des Wikileaks-Gründers gegen eine mögliche Auslieferung an die USA. Auch der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte die Regierung in London zum Einspruch auf. Zehntausende unterzeichneten Online-Petitionen, die verhindern wollen, dass der 47-Jährige den US-Behörden überstellt wird.

Assange sitzt seit Donnerstag in London im Gefängnis. Seine Mutter Christine Assange verwies darauf, dass der Gesundheitszustand ihres Sohns schlecht sei. Die USA werfen Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor, um ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung zu knacken, und fordern seine Auslieferung.

Ein Gericht in London hatte ihn am Donnerstag zunächst schuldig gesprochen, gegen Kautionsauflagen verstoßen zu haben, ihm drohen dafür bis zu zwölf Monate Haft. Mit den Vorwürfen der US-Justiz soll das Gericht sich am 2. Mai befassen. In den USA drohen Assange bis zu fünf Jahre Haft. Präsident Donald Trump sagte auf Nachfrage von Journalisten: "Ich weiß nichts über Wikileaks. Das ist nicht meine Angelegenheit."

