NEW YORK (Dow Jones)--Ein rasantes Börsendebüt feiern die American Depositary Shares (ADS) des Online-Versandportals Jumia Technologies AG am Freitag. Im frühen Handel an der Wall Street steigt der Kurs auf ein Tageshoch bei 22,45 Dollar und damit um fast 55 Prozent über den Ausgabepreis, den das Unternehmen am Donnerstagabend (Ortszeit) auf 14,50 Dollar festgelegt hatte.

Jumia Technologies hatte zuvor für den Ausgabepreis eine Spanne von 13 bis 16 Dollar genannt. Ausgegeben werden sollten 13,5 Millionen ADS, die 27 Millionen Stammaktien entsprächen.

Sitz des Unternehmens ist zwar Berlin, es ist aber in vielen afrikanischen Ländern präsent. Mit dem Börsengang will das Unternehmen von der wachsenden Bedeutung des Online-Handels in Afrika profitieren.

An Jumia ist unter anderem Rocket Internet beteiligt. Der deutsche Startup-Inkubator hält 20,6 Prozent. Weitere 29,7 Prozent befinden sich im Besitz der südafrikanischen Mobilfunkgesellschaft Mobile Telephone Networks Holdings. Daneben sind noch der Versicherer AXA und die Telekommunikationsgesellschaft Orange, beide Frankreich, bei Jumia engagiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 11:16 ET (15:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.