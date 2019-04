FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit Aufschlägen ins Wochenende verabschiedet. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.000 Punkte. Die Stimmung wurde gestützt von einer deutlich angezogenen Kreditvergabe im März in China. Die Banken vergaben Kredite über 1,69 Billionen Yuan - ein Plus von rund 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Daten werden als weiteres Indiz gewertet, dass die chinesische Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Zudem war die europäische Industrieproduktion weniger stark gefallen als befürchtet.

Bankenaktien erhielten Auftrieb von einem gelungenen Start in die US-Berichtssaison durch JP Morgan (JPM). Die Zahlen hatten Signalwirkung für die gesamte Branche. Der bereinigte Gewinn je Aktie, die Einnahmen wie auch Fixed Income seien über den Prognosen ausgefallen, hieß im Handel. Deutsche Bank gewannen 2,2 Prozent und Commerzbank 2,5 Prozent.

Autoaktien setzen jüngste Erholung fort

Autowerte waren ebenfalls gefragt: Daimler legten 2,2 Prozent zu, BMW 2,4 Prozent und VW 1,5 Prozent. Eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft wäre eine positive Nachricht für die deutschen Hersteller. Zahlreiche Gewinnwarnungen aus dem Sektor in der jüngsten Vergangenheit haben stark auf die Stimmung gedrückt.

Covestro stiegen am Tag der Hauptversammlung um 2,9 Prozent. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte dort die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage.

Zahlen von Software AG, Drägerwerk und Carl Zeiss Meditec

Software AG verloren nach der überraschenden Vorlage von Erstquartalszahlen 1,1 Prozent. Bryan Garnier sah Licht und Schatten. Das erste Quartal sei zwar besser als erwartet verlaufen, schlechter als angenommen sei aber die Lage in den Geschäftszweigen Digital Business Platform (DBP) sowie Cloud & Internet der Dinge (IoT). Für die Drägerwerk-Aktie ging es nach vorläufigen Zahlen um 5,2 Prozent nach oben. Der Umsatz stieg um gut 21 Prozent auf rund 602 Millionen Euro.

Carl Zeiss Meditec gewannen nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick 6,6 Prozent. Im Handel wurde auf die gute Entwicklung der EBIT-Marge im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres verwiesen. Daneben kam der Ausblick gut an. Nach Medienberichten, in denen Aixtron wieder einmal als möglicher Übernahmekandidat genannt wurde, ging es für das Papier um 6,6 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 92,9 (Vortag: 78,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,79 (Vortag: 3,05) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner, 16 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

