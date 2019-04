DAX mit erfreulichem Wochenausklang, Merck muss tief in die Tasche greifen

Zu Beginn dieser Handelswoche wurden im DAX Gewinnmitnahmen beobachtet. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer konnte sich jedoch nach einer Stabilisierung zur Wochenmitte nun mit ein wenig Schwung in das Wochenende verabschieden.

Das war heute los. Am heutigen Freitag kämpfte sich der DAX in den Bereich der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke zurück. Obwohl es mit der EZB-Sitzung, den Fed-Minutes und einem EU-Sondergipfel zum Brexit in dieser Woche viele wichtige Impulse gab, hielten sich die Kursbewegungen eher in Grenzen.

Ein ungeregelter Brexit konnte zunächst abgewendet werden. Außerdem dürfte Börsianern die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB gefallen. Allerdings dürfte der nun drohende Handelsstreit zwischen der EU und den USA die Stimmung an den Märkten gedrückt haben, zumal der Handelsstreit zwischen China und den USA noch nicht beigelegt wurde. Umso erfreulicher, dass sich der DAX zuletzt so stabil präsentieren konnte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) überzeugen. Die Aktie des Kunststoffspezialisten legte zeitweise um knapp 4 Prozent an Wert zu. Das Management der ehemaligen Bayer-Tochtergesellschaft konnte auf der Hauptversammlung offenbar überzeugen. Die Ziele für 2019 wurden bestätigt. So soll das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 1,5 und 2,0 Mrd. Euro liegen. Zudem steigt die 2018er-Dividende um 9 Prozent auf 2,40 Euro je Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...