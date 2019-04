DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.447,83 +0,36% +14,87% Stoxx50 3.156,36 -0,04% +14,36% DAX 11.999,93 +0,54% +13,65% FTSE 7.437,06 +0,26% +10,25% CAC 5.502,70 +0,31% +16,32% DJIA 26.374,29 +0,88% +13,06% S&P-500 2.903,95 +0,54% +15,84% Nasdaq-Comp. 7.972,93 +0,32% +20,16% Nasdaq-100 7.616,27 +0,28% +20,32% Nikkei-225 21.870,56 +0,73% +9,27% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,67 -88

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,06 63,58 +0,8% 0,48 +37,7% Brent/ICE 71,56 70,83 +1,0% 0,73 +30,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,61 1.292,60 -0,1% -0,99 +0,7% Silber (Spot) 15,01 14,97 +0,3% +0,04 -3,1% Platin (Spot) 893,43 891,50 +0,2% +1,93 +12,2% Kupfer-Future 2,94 2,89 +1,8% +0,05 +11,4%

Der schwächere Dollar stützte die Ölpreise. Diese profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft und eine daraus resultierende höhere Nachfrage nach Erdöl aus dem Reich der Mitte. Auch die angekündigte Übernahme von Anadarko durch Chevron stimme die Akteure am Ölmarkt optimistisch, hieß es.

Gold wurde gemieden, wenngleich der schwächere Dollar den Preis für das Edelmetall etwas stützte und größere Verluste verhinderte.

FINANZMARKT USA

Zum Wochenausklang geht es mit den Kursen an der Wall Street nach oben. Stützend wirken gute chinesische Konjunkturdaten und die Erleichterung über die ersten wichtigen Geschäftsberichte. Die US-Import- und Exportpreise aus dem März bestätigen das Bild der jüngsten Inflationsdaten. Die Importpreise stiegen zwar stärker als erwartet. Dies war aber höheren Ölpreise geschuldet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April indes deutlicher als erwartet abgeschwächt. Die Aktienkurse kommen in der Folge von ihren Tageshochs zurück. Die Geschäftszahlen von JP Morgan kommen gut an, die Aktie legt um 4,6 Prozent zu. Auch Wells Fargo hat im ersten Quartal gut abgeschnitten. Allerdings hat die Bank eine enttäuschende Prognose für die Nettozinseinnahmen geliefert, die Aktie verliert 3,2 Prozent. Mit Abstand stärkster Wert im Dow ist die Aktie von Walt Disney. Sie springt um 10,3 Prozent nach oben und markiert ein Rekordhoch, nachdem der Unterhaltungskonzern auf seiner Investorenveranstaltung seine neue Strategie und seinen Streamingdienst Disney+ vorgestellt hat. Die Wettbewerbertitel von Netflix verlieren dagegen 3,9 Prozent. Daneben gilt das Interesse einer Übernahme in der Ölbranche. Chevron kauft Anadarko Petroleum für 33 Milliarden Dollar. Chevron geben daraufhin um 4,6 Prozent nach. Anadarko haussieren um fast 34 Prozent. Ein rasantes Börsendebüt feiern die American Depositary Shares (ADS) des Online-Versandportals Jumia Technologies AG. Der Kurs steigt auf 23,25 Dollar und damit um über 60 Prozent über den Ausgabepreis, den das Unternehmen auf 14,50 Dollar festgelegt hatte.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Starke März-Daten zur Neukreditvergabe in China und überzeugende Quartalszahlen der US-Bank JP Morgan haben den europäischen Börsen Auftrieb gegeben. Bankenwerte waren mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 1,9 Prozent zweitstärkster Sektor nach den exportabhängigen Autowerten, die von Konjunkturhoffnungen getragen 2 Prozent zulegten. Daimler gewannen 2,2 Prozent, BMW 2,4 Prozent und VW 1,5 Prozent. Eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft wäre eine positive Nachricht für die deutsche Hersteller. Software AG sanken nach der überraschenden Vorlage von Erstquartalszahlen am Vorabend 1,1 Prozent. "Die Zahlen beinhalten keinen Ausreißer, sind durch die Bank solide", so ein Marktteilnehmer. Für Aixtron ging es mit neuen Übernahmespekulationen 6,6 Prozent nach oben. Carl Zeiss Meditec gewannen es nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick 6,6 Prozent. Gut kamen auch die Zahlen von Drägerwerk (+5,2 Prozent) an. Covestro stiegen am Tag der Hauptversammlung um 2,9 Prozent. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage. Das Börsendebüt von Stadler Rail in der Schweiz, das größte in Europa seit Jahresbeginn, gestaltete sich positiv. Nach einem Ausgabepreis von 38 Franken schloss die Aktie bei 42,16 Franken und somit 10,9 Prozent höher.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Do, 17:09 % YTD EUR/USD 1,1303 +0,41% 1,1285 1,1272 -1,4% EUR/JPY 126,61 +0,75% 126,21 125,68 +0,7% EUR/CHF 1,1323 +0,28% 1,1315 1,1306 +0,6% EUR/GBP 0,8638 +0,17% 0,8641 0,8615 -4,0% USD/JPY 112,01 +0,34% 111,83 111,49 +2,2% GBP/USD 1,3086 +0,24% 1,3062 1,3084 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.081,51 +1,14% 5.029,39 5.053,26 +36,6%

Mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger war der Dollar weniger gefragt. Der Euro eroberte die Marke von 1,13 Dollar zurück.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich nach oben ist es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien gegangen. Übergeordnet bemängelten Teilnehmer fehlende Impulse. Von den US-chinesischen Handelsgesprächen seien zwar zuletzt wieder positive Signale gekommen, ein Abschluss sei jedoch weiterhin nicht in Sicht. Daneben wartete der Markt auf den Startschuss in die US-Berichtssaison. Im späteren Tagesverlauf veröffentlichen JP Morgan und Wells Fargo ihre Ergebnisse für das erste Quartal. Der überraschend hohe chinesische Handelsbilanzüberschuss ließ die Börsen in Schanghai und Hongkong ihre Verluste deutlich verringern, dürfte aber die Handelsgespräche nicht einfacher machen, hieß es. Unter den Einzelwerten fielen Toshiba in Tokio um 2,7 Prozent, nachdem der geplante Verkauf des US-Flüssiggas-Geschäfts an die chinesische ENN Ecological Holdings gescheitert ist. Mit einem Plus von 7,9 Prozent führten Fast Retailing die Gewinnerliste an. Das Einzelhandelsunternehmen hat starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Softbank-Aktie kletterte um 4,9 Prozent. Händler verwiesen auf den bevorstehenden Börsengang des Fahrdienstvermittlers Uber, an dem das japanische Unternehmen beteiligt ist. Die Panasonic-Aktie legte um 2,8 Prozent zu. Panasonic und der US-Elektroautohersteller Tesla haben die Pläne zum Ausbau ihrer gemeinsamen Batteriefabrik auf Eis gelegt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Drägerwerk verringert Betriebsverlust und bestätigt Prognose

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Quartal einen deutlich höheren Umsatz erzielt und den operativen Verlust wesentlich verringert. Die Prognose für das Gesamtjahr von Anfang März hat weiter Bestand. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Berechnungen um gut 21 Prozent auf rund 602 Millionen Euro. Währungsbereinigt lag das Plus laut dem Lübecker Unternehmen bei 20,7 Prozent.

Merck unterzeichnet endgültige Vereinbarung für Versum-Übernahme

Die Merck KGaA hat sich mit Versum Materials auf eine Übernahme geeinigt. Der DAX-Konzern hat eine endgültige Vereinbarung zum Kauf des Versum Material Inc für 53 US-Dollar je Aktie in bar unterzeichnet. Die Transaktion, die den US-Anbieter von hochreinen Prozesschemikalien, Gasen und Ausrüstungen für die Halbleiterfertigung mit rund 5,8 Milliarden Euro bewertet, wurde von der Geschäftsleitung beider Konzerne einstimmig genehmigt, wie Merck mitteilte.

Untersuchungshaft von Automanager Ghosn bis zum 22. April verlängert

Ein Tokioter Gericht hat die Untersuchungshaft des früheren Nissan- und Renault-Chefs Carlos Ghosn bis zum 22. April verlängert. Das gab das Gericht in der japanischen Hauptstadt bekannt. Die Anwälte des 65-Jährigen legten Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Der einst mächtige Automanager war am 4. April erneut festgenommen worden - nur einen Monat, nachdem er nach rund hundert Tagen aus der U-Haft entlassen worden war. Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge ihrer Ermittlungen neue Vorwürfe gegen ihn erhoben.

Uniper geht auf Forderung von Investor Elliott ein

Der Energieversorger Uniper beugt sich dem Druck des aktivistischen Investors Elliott und lässt die Hauptversammlung am 22. Mai nun über einen Beherrschungsvertrag durch den finnischen Versorger Fortum abstimmen. Elliotts Vehikel Cornwall hatte die Uniper SE im März aufgefordert, die Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung über einen Beherrschungsvertrag entscheiden zu lassen.

Bristol-Myers-Aktionäre geben grünes Licht für Celgene-Kauf

Die Aktionäre von Bristol-Myers Squibb haben den Kauf des Wettbewerbers Celgene für 74 Milliarden US-Dollar durchgewunken. Die beiden Konzerne können nun einen Giganten am Markt für Krebsmittel schaffen, der es auf einen Umsatz von nahezu 38 Milliarden Dollar bringt.

JP Morgan übertrifft Erwartung im ersten Quartal

Die US-Bank JP Morgan hat die Berichtssaison der großen US-Banken mit einem Paukenschlag eröffnet. Die nach Marktwert größte Bank der USA hat mit ihrem Gewinn die Erwartung der Analysten klar übertroffen. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 3 Prozent. In den ersten drei Monaten erzielte JP Morgan einen Gewinn von 9,2 Milliarden US-Dollar, 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie von 2,65 Dollar lag 30 Cent über dem Factset-Konsens.

Wells Fargo übertrifft Gewinnerwartung - Einnahmen rückläufig

Die US-Bank Wells Fargo hat im ersten Quartal einen Milliardengewinn erzielt und dabei ebenso wie zuvor schon JP Morgan die Erwartung der Analysten übertroffen. Die Einnahmen gingen indes in allen Geschäftsfeldern zurück. Im frühen US-Handel lag der Wells-Fargo-Kurs leicht im Plus, vorbörslich war er um rund 2,5 Prozent gestiegen. Wells Fargo, gemessen an den Aktiva die viergrößte Bank der USA, steigerte den Gewinn im Auftaktquartal auf 5,86 Milliarden von 5,14 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

