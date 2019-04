Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Aachen (pta026/12.04.2019/19:10) - SCHUMAG Aktiengesellschaft passt Ergebnis-Erwartungen an



Die SCHUMAG Aktiengesellschaft hat heute wegen aktueller Entwicklungen eine Neueinschätzung des Ergebnispotentials für das Geschäftsjahr 2018/19 vorgenommen. Maßgeblich dafür ist, dass aufgrund fortbestehender weltwirtschaftlicher Unsicherheiten und einer deutlich schwächeren Nachfragedynamik in unseren Endmärkten ein starker Rückgang im Bereich der Aufträge im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 zu verzeichnen ist. Zusätzlich belasten Verzögerungen bei Neuanläufen von Serien sowie bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung das Ergebnis.



Auf Basis dieser Erkenntnisse geht der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 (01.10.2018 - 30.09.2019) von einem deutlich fallenden, negativen EBIT in einer Bandbreite von EUR -2,7 Mio bis EUR -3,4 Mio. aus, während die bisherige, im zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017/18 veröffentlichte Prognose von einem EBIT auf Niveau des Berichtsjahres ausging.



SCHUMAG Aktiengesellschaft Der Vorstand



SCHUMAG Aktiengesellschaft



