Frankfurt (ots) - Kinder dürfen kein Armutsrisiko sein. Dieser Satz ist Teil von Politiker-Sonntagsreden. Nur klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine riesige Lücke. Die wird jetzt kleiner mit dem nun auch vom Bundesrat verabschiedeten "Starke-Familien-Gesetz". Der Staat stärkt mit Ausweitung und Erhöhung des Kinderzuschlags all jene, die trotz vergleichsweiser schlechter Bezahlung arbeiten. Es ist ein richtiges und wichtiges Signal. Anders verhält es sich bei dem Teil der Reform, bei der es um Leistungen für Schülerinnen und Schüler aus Geringverdienerfamilien geht. Für sie soll es mehr Geld für Hefte und Bücher geben, außerdem Fahrkarten und ein kostenfreies Mittagessen in der Schule. Allerdings sind diese Hilfen bei vielen bislang nicht angekommen. Die Regierung scheint nicht davon auszugehen, dass sich daran viel ändert. Klüger wäre es gewesen, die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder zu erhöhen und dabei die Kosten für die Hilfen stärker zu berücksichtigen.



