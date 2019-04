The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2019



ISIN Name



AU000000ARI0 A.C.N. 004 410 833 LTD.

CA54418Y2078 LORRAINE COPPER

CA80918M1041 SCORPIO GOLD

GB00BFWK4V16 SSP GROUP LS-,01033333

SE0000170110 AVANZA BK HLDG AB SK 2,50

USU96200AC13 3,75 WESTROCK 18/25

US68235H3049 ONE HORIZON GRP DL-,001

US7611235042 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01

US7616402001 REXAHN PHARMAC. DL -,0001

XS1089828450 4,875 LOXAM 14/21

XS1089828880 7 LOXAM 14/22