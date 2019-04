Mannheimer Morgen fordert neue Regeln für Paketzusteller Überschrift: Viele Päckchen zu tragen Paketboten sind arme Schweine. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gehören sie bundesweit zu den am meisten belasteten Berufsgruppen. Darum muss der Gesetzgeber ihnen helfen. Heutzutage liefern Gewerkschaftsangaben zufolge bei drei der fünf großen Paketdienstleister vorwiegend Subunternehmer, gerne aus dem Ausland, die Sendungen aus. Dadurch verschwimmen Verantwortlichkeiten, das Umgehen sozialer Mindeststandards wird befördert. Und wenn Rechtsverstöße, die in unschöner Regelmäßigkeit entdeckt werden, nicht anders zu verhindern sind, müssen eben die eigentlichen Auftraggeber in die Verantwortung genommen werden. Wie es die Initiative des Bundesrats nun fordert. Zumal alle Prognosen davon ausgehen, dass die Zahl der Paketlieferungen weiter steigen wird - und damit der Druck auf die Boten. Der Vorstoß der Länder hilft aber nicht nur ihnen, sondern auch den Unternehmen. Sie werden den herrschenden Mangel an Fahrern nur beheben können, wenn diese vernünftige Arbeitsbedingungen vorfinden. Außerdem sind Letztere die Basis eines gerechten Wettbewerbs, bei dem nicht der Faire der Dumme ist. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 13:57 ET (17:57 GMT)