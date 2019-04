Saarbrücken (ots) - Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) rät dem Deutschen Fußballbund (DFB), künftig auf eine "gemischte Doppelspitze" zu setzen. Roth sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag): "Wir Grüne haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Zwei Perspektiven, die Möglichkeit zum Austausch, Arbeitsteilung - ich kann's nur empfehlen."



Auch spreche nichts dagegen, dass nach dem Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel der krisengeschüttelte Verband von einer Frau geführt werde. Gefragt nach eigenen Ambitionen, antwortete Roth: "Es geht um Strukturen, nicht Personen. Erst recht nicht um die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages."



Die Grüne forderte den Verband auf, sich klar gegen die Fifa zu positionieren. So sei Fifa-Chef Gianni Infantino dabei, "den internationalen Fußball an den Meistbietenden zu verhökern". Auf Druck der Sponsoren werde sogar diskutiert, bereits die WM 2022 in Katar auf 48 Teams auszuweiten. "Mit Spielen in Saudi-Arabien, das mit Katar auf diplomatischem Kriegsfuß steht und den Jemen niederbombt. Absolut irre", so die Grüne. Der DFB sollte "hier deutlich widersprechen".



