Wochenrückblick KW15: Darauf haben DAX-Anleger gewartet

Nach einem wenig berauschenden Wochenauftakt, der von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet war, konnte der DAX zum Ende dieser Woche Fahrt aufnehmen. Nun besteht die Chance, die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke nachhaltig zu überwinden.

Anleger freute es vor allem, dass die EZB weiterhin einen lockeren Kurs in Sachen Geldpolitik fährt, während der nun drohende Handelsstreit zwischen der EU und den USA am Markt weniger gut ankommen dürfte. Für Erleichterung sorgte dagegen die BREXIT-Verschiebung.

Deutschland

Nach einem Zwischenhoch bei über 30 Euro im Jahr 2015 stürzte die Nordex-Aktie in den vergangenen Jahren regelrecht ab, nur um in diesem Jahr wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Da das Unternehmen immer noch in einem schwierigen Markt operiert und sich die Konjunkturaussichten zuletzt eingetrübt haben, bleibt es abzuwarten, ob die Nordex-Aktie das hohe Tempo der vergangenen Wochen halten kann. Mehr dazu hier.

