Bewohner von Boomstädten wie Berlin oder New York nehmen wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr als Verheißung wahr, sondern als Bedrohung. Es geht auch anders.

Wie verrückt müssen Bürger und Politiker einer Stadt eigentlich sein? Die Frage stellte sich, als Amazon im Februar ankündigte, seine neue Zentrale nun doch nicht in New York zu bauen. Zu groß war der Widerstand. Wie verrückt muss man sein, um eine Investition in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar auszuschlagen? Um ein Stadtviertel nicht zu entwickeln? Um auf mindestens 25.000 gut bezahlte Jobs zu verzichten?

Die Antwort: Die Causa Amazon sei ein "Lehrstück" gewesen, "wie man ein Vorhaben dieser Größenordnung nicht angehen sollte", sagt Stadtplaner Johannes Novy, der lange in New York geforscht hat und an der Londoner Westminister University lehrt. Die Ablehnung vieler Bürger sei inhaltlich begründet gewesen und habe sich auch am Prozess festgemacht. "Dass ein Konzern Milliardensubventionen bekommen soll, aber die Infrastruktur verrottet und in der maroden U-Bahn das blanke Chaos herrscht, war für viele nicht nachvollziehbar", sagt Novy - genauso wenig wie die Intransparenz des Projekts: "Die politisch Verantwortlichen stellten den Deal mit Amazon als alternativlos dar und versuchten, ihn an Bürgern und Parlamenten vorbei durchzudrücken." Diese Basta-Mentalität habe selbst Befürworter verschreckt.

Trotzdem wirft der Fall grundsätzliche Fragen auf: Ist wirtschaftliches Wachstum in Städten noch gewünscht? Ist es überhaupt noch möglich? Schließlich scheiterte nicht nur Amazon in New York. Auch Google stoppte wegen Dauerprotesten sein Vorhaben, in Berlin einen Innovationscampus zu bauen. Und Aktivisten in der deutschen Hauptstadt haben der Bundesrepublik nun sogar eine Debatte über Wohnungsenteignungen und die Rolle des Staates beschert (siehe Seite 31). Mehr Investitionen gleich höhere Preise gleich Verdrängung der Normalbürger - so die Botschaft von Stadtbewohnern weltweit. Selbst in San Francisco, einer Stadt, die vom Techboom im Silicon Valley profitiert, ist die Stimmung gekippt: Größere Unternehmen müssen dort bald eine Sondersteuer zahlen, um Sozialwohnungen oder Nahverkehr zu finanzieren.

Für viele Bürger in Boomstädten sind Wachstum und Entwicklung keine Verheißung mehr, sondern eine Bedrohung. Vor allem junge Unternehmen zieht es in die prosperierenden Städte, weil es dort die Mitarbeiter hinzieht, die sie brauchen und umgekehrt. Doch die Gentrifizierung erhöht das Unbehagen derer, die schon lange in "ihrer" Stadt wohnen. Es kommt zur Konfrontation zwischen Alt- und Neubürgern - und zu Bündnissen gegen den gemeinsamen Feind, die Profiteure des Booms: gegen Investoren, Immobilienbesitzer, Kapitalisten.

Ein urbaner Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gibt? Nein, glaubt Stadtplaner Novy. Man könne aus den Fällen "Amazon in New York" und "Google in Berlin" nicht schließen, solche Ansiedlungen seien unmöglich: "Es kommt auf das Wie an." Sein Rat: Erstens müssen Städte die beiden größten Probleme in Ballungszentren - Wohnen und Verkehr - adressieren. Zweitens müssen sie Planungs- und Entscheidungsprozesse offen gestalten und ihre Bürger frühzeitig beteiligen. Drittens müssen Stadt und Unternehmen im Falle eines konkreten Ansiedlungsplans dafür sorgen, dass auch die Leute vor Ort profitieren.

Es ist also nicht nur die Politik gefragt, mittels einer gut funktionierenden Verwaltung und Investitionen für den Ausbau der Infrastruktur zu sorgen und den Bau von Wohnungen zu begünstigen. Auch die Firmen sind in der Pflicht, wenn sie in einer boomenden Stadt beheimatet sein und wachsen wollen: Ihre Zuständigkeit geht weit über das eigene Business hinaus. "Private Investoren dürfen nicht nur mit Blick auf die Rendite wirtschaften, sondern müssen Verantwortung übernehmen und auch Leistungen für die Stadt erbringen", sagt etwa der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Und tatsächlich: Es gibt bereits Ansätze, die aufzeigen, wie sich der Wunsch der Unternehmen nach Expansion und die Sehnsucht der Bevölkerung nach weniger Wachstumsschmerzen versöhnen lassen.

Strafe auf Spekulationen

Tübingen ist, verglichen mit New York oder Berlin, ein sehr beschauliches Städtchen. Aber nur von außen betrachtet. Viele der knapp 90.000 Einwohner finden es hier längst nicht mehr idyllisch, da helfen auch die vielen Gässchen und Fachwerkhäuser nichts. Seit 2005 entstanden in Tübingen 10.000 Arbeitsplätze, die Zahl der Einwohner stieg um knapp 6000. Nun wollen Bürgerinitiativen verhindern, dass die Uniklinik weiter wächst, sich noch mehr Firmen ansiedeln, immer neue Wohnungen entstehen.

Boris Palmer, der überregional als Provokateur bekannte Oberbürgermeister der Stadt, weiß natürlich, dass es sich bei den Einwänden nicht zuletzt um das Wohlstandsproblem einer "alternden, saturierten Bevölkerung" handelt. Aber der Grünen-Politiker findet auch: Wenn das von ihm betriebene Wachstum nun zunehmend auf Widerstand stoße, müsse er eben konsolidieren. Zu Neujahr kündigte er eine Wachstumsbremse an: Geplante Vorhaben sollen gemächlicher angegangen werden, ausgewiesene Reserveflächen die kommenden zehn Jahre unbebaut bleiben. Stattdessen will Palmer nun Grundstücksbesitzer bestrafen, die nicht bauen. Zuerst droht ein Bußgeld, dann eine Enteignung.

Und auch Tübingen hat seine Causa Amazon. Der Konzern will hier ein Forschungszentrum bauen, in dem rund 100 Mitarbeiter die Sprachassistentin Alexa weiterentwickeln; die Stadt will dafür Flächen bereitstellen. Seit die Planungen publik wurden, hagelt es Kritik: Die Stadt wolle einen Konzern begünstigen, der den Einzelhandel zerstöre, Steuern vermeide ...

