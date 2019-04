Eine ereignisreiche Woche am KMU-Anleihen-Markt (Kalenderwoche 15): Die Katjes International GmbH & Co. KG kann ihre neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) am Montag, dem ersten Tag der Zeichnungsfrist, mit einem aufgestockten Gesamtvolumen von 110 Millionen Euro vorzeitig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinssatz der neuen Katjes-Anleihe wurde auf 4,25% p.a. und damit am unteren Ende der angebotenen Spanne festgelegt. Zudem wird Katjes International die Anleihe 2015/20 Prozent vorzeitig kündigen. Die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 95 Millionen Euro wird zu einem Kurs von 101% zum 15. Mai 2019 vollständig zurückgezahlt.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Anleihen Finder-April-01-Newsletter.

Der finnische Fintech-Konzern Ferratum Oyj platziert in dieser Woche über seine deutsche Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von 80 Millionen Euro (anvisiertes Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro) bei europäischen Investoren. Die unbesicherte Ferratum-Anleihe 2019/23 (ISIN: SE0012453835) wird in Höhe von 5,50 % p.a. über dem 3-Monate EURIBOR verzinst und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Zudem kann die Nordwest Industrie Group GmbH ihre Debüt-Anleihe (4,5% p.a.) in einem Volumen von 15 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platzieren. Die Anleihe kann an den Börsen Frankfurt und Berlin gehandelt werden.

Noch ein weiteres öffentliches Angebot hat in dieser Woche, genauer gesagt am 11. April, begonnen: ...

