Zum China-Debüt des Polestar 2 in Shanghai hat Volvos Elektroauto-Marke Polestar nun auch den Produktionsstandort des Stromers bekanntgegeben: Das vollelektrische Modell wird ab Anfang 2020 in Luqiao in der chinesischen Provinz Zhejiang vom Band laufen. Das Werk gehört Geely und wird offiziell von Volvo Cars betrieben. Konkret werden dort künftig verschiedene Modelle der Marken Volvo und Lynk & Co ...

