von Birgit Haas, €uro am Sonntag57 Milliarden Euro fließen an die Aktionäre. Das ist ein Plus von knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Top-Dividendenzahler ist Allianz mit 3,8 Milliarden Euro, damit hat der Versicherer Autobauer Daimler von Rang 1 verdrängt (siehe auch S. 18). Unter Energieversorgern ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...