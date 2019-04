An vielen Grenzübergängen von Mexiko in die USA stockt der Güter- und Personenverkehr, was LKW-Fahrer und Unternehmer verzweifeln lässt. Grund dafür ist der Abzug von etlichen Zollbeamten durch die Trump-Regierung.

Stundenlang, manchmal gar Tage stehen die Lastwagenfahrer im Stau, um ihre Lieferung gen Norden zu bringen. An etlichen Grenzübergängen von Mexiko in die USA geht es nur noch stockend voran, seitdem die Trump-Regierung zahlreiche Zollbeamte für einen anderen Job abgezogen hat. Statt den Personen- und Güterverkehr zu prüfen, sollen sie nun den Andrang von Migrantenfamilien aus Zentralamerika bewältigen. Schon warnen Handelsverbände vor massiven wirtschaftlichen Folgen durch das Chaos an den Grenzen.

In Ciudad Juárez, einer gegenüber vom texanischen El Paso gelegenen Grenzstadt in Mexiko, übernachten Brummifahrer in ihren Wagen, um ihren Platz in der Lkw-Schlange nicht zu verlieren. Die Verwaltung hat mobile Toiletten herangeschafft, und eine Motorenölfirma engagiert Models, die in hautenger Kleidung Burritos und Wasserflaschen an untätige Fahrer verteilen."Meine Familie erkennt mich zu Hause nicht wieder", erzählt Jaime Monroy, ein Berufskraftfahrer mit Wohnsitz in Ciudad Juárez. Auch er hat die Nacht in seinem Gefährt verbracht, das Holzmöbel geladen hat. "Ich fahre um drei Uhr morgens los und komme um zehn Uhr abends zurück", sagt er.

Sein Kollege Arturo Menendez hat eine wahre Odyssee hinter sich. Um vier Uhr morgens habe er sich vergangenen Freitag mit einem Sattelzug voller Kartons in die Lkw-Schlange vor die mehrspurige Brücke der Amerikas gestellt, die Ciudad Juárez und El Paso verbindet, berichtet der 44-Jährige. ...

