BERLIN (Dow Jones)--Führende Unionspolitiker dringen auf massive Investitionen und Entlastungen zur Stabilisierung der Konjunktur. "Investitionen in Innovation und Infrastruktur müssen mit Hochdruck umgesetzt und der Abbau des Soli muss endlich angegangen werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn die Konjunktur sich eintrübe, müsse die Politik neue Prioritäten setzen.

Zuvor hatte bereits CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt staatliche Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe gefordert. "Das Wirtschaftswachstum verliert gerade an Dynamik. Es kann gut sein, dass wir uns in Kürze über ein Konjunkturpaket unterhalten müssen", sagte Dobrindt den Funke-Zeitungen. "Ein solches Konjunkturpaket braucht zwei Säulen: Entlastung der Arbeitnehmer und kraftvolle Investitionen in Innovation und Infrastruktur."

April 13, 2019

